Pueblos indígenas consagran bastones de mando para nuevos ministros de la SCJN
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 08:27:47
Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- Comunidades indígenas de la Ciudad de México consagraron los bastones de mando que serán entregados las y los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A la ceremonia que tuvo lugar en Cuicuilco acudieron el nuevo ministro presidente Hugo Aguilar y los ministros Lenia Batres e Irving Espinosa, junto con familiares.

De igual forma, se presentó Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Cabe mencionar que la entrega de los bastones de mando se realizará por la tarde del 1 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas.

Una vez que los ministros sean investidos en el Senado de la República acudirán a la SCJN para una ceremonia en la que se prevé la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

 

Noventa Grados
