Puebla logró reducir en un 41% el promedio diaro de homicidios dolosos con la Estrategia Nacional de Seguridad

Puebla, Puebla, a 22 de enero de 2026.- El Gobierno de México informó que la Estrategia Nacional de Seguridad en Puebla logró reducir en 41 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 3.97 a 2.35 casos diarios.

Durante una conferencia en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que existe cero tolerancia a la corrupción y a la colusión entre autoridades y grupos delictivos, al subrayar que no se permitirá repetir casos como el de Genaro García Luna. “Cero impunidad a la corrupción y a cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que los delitos de alto impacto en el estado disminuyeron 11 por ciento respecto a 2024. Detalló que, de octubre de 2024 a enero de 2026, se detuvo a mil 365 personas, se aseguraron 435 armas y 346 kilos de droga, además del desmantelamiento de un laboratorio. En materia de extorsión, destacó una reducción del 16.7 por ciento.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que en Puebla se fortalecieron las acciones de prevención con Mesas y Consejos de Paz, Jornadas comunitarias y el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual se entregaron voluntariamente 386 armas en 25 municipios.

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta agradeció el respaldo del Gobierno federal y afirmó que la coordinación ha permitido avances significativos en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.