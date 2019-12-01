Publican en el DOF decreto para crear el Servicio Universal de Salud

Publican en el DOF decreto para crear el Servicio Universal de Salud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 07:47:47
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Ciudad de México, a 18 de abril 2026.- El decreto con el que se crea el Servicio Universal de Salud del Gobierno de México fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En ese sentido, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, explicó que el documento fue emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de la estrategia para unificar la atención médica en el país.

Cabe señalar que el nuevo esquema entró en vigor en el primer minuto del 18 de abril y según el texto publicado, tiene como objetivo permitir que cualquier persona pueda ser atendida en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, del IMSS-Bienestar, así como en servicios de salud de Petróleos Mexicanos, sin importar su afiliación.

En el decreto sostiene que la medida busca facilitar el acceso a servicios médicos y optimizar la capacidad instalada del sistema de salud público en México.

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