Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 14:48:49

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo que determina los lugares donde solamente se permitirá el pago digital.

Según lo publicado por la dependencia federal, los sectores en los que ya no se permitirá el pago en efectivo son; hidrocarburos, es decir gasolineras e, infraestructura, comunicaciones y transportes, que incluye todas las casetas de cobro en carreteras.

Dicha medida se tomó en el marco de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual entró en vigor el pasado 5 de noviembre.

Cabe señalar que, a partir de la fecha de publicación del acuerdo en el DOF, las empresas que cubran dichas características tienen un lapso de 15 días para adaptarse a las nuevas disposiciones oficiales.

Luego del tiempo referido, las gasolineras y las casetas de cobro solamente podrán aceptar operaciones con tarjetas bancarias, transferencias electrónicas, códigos QR y tecnología NFC.