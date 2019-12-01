Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2026.- La falta de acuerdos entre las fuerzas políticas sobre la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó al Partido del Trabajo (PT) a plantear que Morena y sus aliados utilicen la mayoría legislativa que mantienen en la Cámara de Diputados para poner en marcha el proceso de designación de la próxima consejera presidenta.

El coordinador de la bancada petista, Reginaldo Sandoval, consideró que el nombramiento debe realizarse a la brevedad, al señalar que la falta de consensos con la oposición no debe convertirse en un obstáculo para cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que establecen la sustitución de la titular del organismo electoral.

El legislador reconoció que la decisión podría generar cuestionamientos de los partidos opositores, quienes podrían acusar al bloque oficialista de imponer el nombramiento mediante su fuerza parlamentaria. Sin embargo, sostuvo que también habría críticas si se prolonga el proceso y no se concreta la designación.

Sandoval afirmó que Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México cuentan con los votos necesarios para avanzar en el procedimiento, por lo que consideró que el costo político de ejercer esa mayoría sería menor al de incumplir con la renovación de la presidencia del INE.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que todavía existe la posibilidad de continuar las negociaciones con las distintas fuerzas políticas, aunque reconoció que la decisión sobre los siguientes pasos será discutida con su bancada.

El proceso de relevo ocurre en medio de las diferencias entre Morena y el PAN, luego de que este último partido recurriera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar la falta de una convocatoria para elegir a quien sustituirá a Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral.