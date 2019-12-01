Protesta del 2 de octubre deja daños y actos vándalicos en varios inmuebles del centro de Cuernavaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 20:46:48

Cuernavaca, Morelos, a 2 de octubre de 2026.- La movilización conmemorativa del 2 de octubre en Cuernavaca terminó con daños en distintos inmuebles del centro de la ciudad, luego de que un grupo de manifestantes realizara pintas, rompiera cristales y lanzara piedras y artefactos pirotécnicos durante su recorrido.

La marcha comenzó alrededor de las 13:30 horas en la glorieta de Tlaltenango y avanzó hacia el primer cuadro de la capital de Morelos, al que llegó cerca de las 16:00 horas. En la movilización participaron estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), colectivas feministas y familiares de víctimas de la violencia.

A lo largo del trayecto se reportaron afectaciones en sucursales bancarias y en instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde también se registraron acciones con fuego.

Los mayores daños ocurrieron frente al Palacio de Gobierno, donde fueron retiradas partes de las protecciones de madera colocadas en las ventanas para posteriormente romper los cristales. También se realizaron pintas y fueron arrojadas piedras, cohetes y otros objetos.

En el interior del inmueble, elementos de seguridad utilizaron extintores ante algunas de las acciones realizadas por manifestantes. De acuerdo con reportes locales, también se registraron personas con lesiones leves durante los hechos.

Además de la conmemoración del 2 de octubre, los participantes plantearon demandas relacionadas con la seguridad en Morelos y exigieron acciones a los tres poderes del estado para atender los casos de feminicidio, homicidio y violencia.

Durante la movilización también se registraron confrontaciones entre algunas personas participantes y representantes de medios de comunicación que documentaban los acontecimientos, incluidos los daños ocasionados durante la protesta.