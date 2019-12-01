Protección Civil llama a reforzar medidas ante lluvias y heladas por frente frío 24

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 07:12:04
Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- En los últimos días, distintos frentes fríos han provocado descensos marcados de temperatura, lluvias persistentes en varias regiones del país, lo que ha generado diversas afectaciones como deslaves, cierre de carreteras y daños a cultivos.

Autoridades federales y estatales han reiterado la importancia de adoptar medidas preventivas ante la temporada invernal, que suele intensificarse entre diciembre y febrero.

De acuerdo con especialistas, los frentes fríos pueden causar variaciones térmicas bruscas que representan riesgos para la salud, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Además de las bajas temperaturas, las lluvias continuas pueden elevar el nivel de ríos y arroyos, mientras que las heladas afectan zonas agrícolas y ganaderas del altiplano y del norte del país.

En este contexto, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a reforzar medidas preventivas ante las lluvias y heladas que afectarán gran parte del territorio nacional en las próximas horas.

Según el pronóstico, el frente frío número 24 mantendrá lluvias fuertes en el sur y sureste, además de temperaturas bajo cero en zonas serranas del norte, por lo que se pidió a la población mantenerse informada, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones en caminos y carreteras.

