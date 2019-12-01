Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2026.- Ante las lluvias intensas, bajas temperaturas, fuertes vientos y posibles nevadas que traerá consigo la primera tormenta invernal de la temporada, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a extremar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes y proteger su integridad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como precipitaciones intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero. Además, se esperan lluvias de diversa intensidad en regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

El fenómeno también provocará un descenso significativo de las temperaturas en entidades del occidente, norte y centro, con posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la noche, estas condiciones podrían extenderse a zonas elevadas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

En tanto, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste del territorio nacional. También se prevén rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz.

Ante el riesgo de inundaciones y crecida de corrientes, Protección Civil pidió evitar acercarse a ríos, arroyos y zonas anegadas, utilizar rutas alternas y planificar los traslados con anticipación. Asimismo, recomendó mantener despejadas las coladeras y desagües, ubicar refugios temporales e identificar zonas seguras, especialmente para quienes viven cerca de laderas o barrancas, donde podrían registrarse deslaves.

En las regiones con posibilidad de nieve o aguanieve, se aconseja evitar viajes innecesarios por carreteras de montaña, consultar las condiciones viales antes de salir y conducir con precaución ante la posible presencia de hielo. También se pidió proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad frente a las bajas temperaturas.

Para prevenir afectaciones por el frío, la dependencia recomendó utilizar ropa abrigadora en varias capas y cubrir manos, pies y cabeza. En caso de utilizar calentadores, estufas o chimeneas, se deberá mantener una ventilación adecuada y evitar dejarlos encendidos durante toda la noche, además de no utilizar anafres o braseros en espacios cerrados por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Por las fuertes rachas de viento, se pidió retirar o asegurar objetos que puedan desprenderse, como láminas, macetas, lonas y muebles de exterior, así como mantenerse lejos de árboles, anuncios, estructuras inestables y cables eléctricos. En zonas costeras, las autoridades recomendaron atender las restricciones de navegación y las indicaciones de Protección Civil y autoridades marítimas.

La CNPC informó que mantiene coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil para monitorear las condiciones meteorológicas y fortalecer las acciones preventivas y de atención a posibles emergencias.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada mediante las cuentas oficiales @conagua_clima y @CNPC_MX, preparar su plan familiar de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al número 911.