Protección Civil llama a celebrar con responsabilidad y tomar precauciones por lluvias durante el México vs Inglaterra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 13:19:56

Ciudad de México, 5 de julio de 2026.- Ante el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones para que la afición disfrute del partido de forma segura, especialmente por el pronóstico de lluvias y la concentración masiva de personas en distintos puntos del país.

La dependencia exhortó a quienes acudirán al Estadio Ciudad de México o a las zonas de transmisión pública a llegar con anticipación, portar impermeable y mantener una conducta ordenada para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso.

Además, advirtió que durante la tarde y noche se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México y precipitaciones de mayor intensidad en entidades como Michoacán, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Protección Civil recomendó no ingresar con objetos prohibidos, identificar rutas de evacuación, salidas de emergencia y módulos de atención médica, así como establecer un punto de reunión con familiares o acompañantes en caso de separación.

También pidió evitar empujones, no subir a estructuras, bardas o mobiliario urbano y mantener bajo supervisión a niñas, niños y personas adultas mayores durante las concentraciones.

Al concluir el encuentro, la autoridad hizo un llamado a celebrar con responsabilidad, moderar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar el uso de pirotecnia y no conducir bajo sus efectos. En caso de cualquier emergencia, recordó que el 911 permanece disponible para brindar atención inmediata.