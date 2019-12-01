Protección Civil atiende daños por Frente Frío N.2

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 19:10:48

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2026.- Derivado de los efectos generados por el Frente Frio n.2 y el evento del norte Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezó una reunión de trabajo virtual con autoridades de protección civil de varios estados para atender las afectaciones.

Como informara un frente frío se produce cuando una extensa masa de aire helado avanza y choca bruscamente contra un ambiente cálido, lo que genera inestabilidad atmosférica con tormentas intensas, fuertes ráfagas de viento y un aumento severo en el nivel del mar.

Actualmente, este choque térmico, originado por el frente frío número 2 y el evento de “Norte”, golpea a los estados del sur y sureste de México, provocando inundaciones costeras y cortes carreteros.

En términos meteorológicos, este sistema permanece estacionario al sur de Veracruz, desencadenando lluvias extraordinarias superiores a los 250 milímetros (mm) diarios sobre dicho estado, Tabasco, Oaxaca y el norte de Chiapas. En el istmo de Tehuantepec, los acumulados podrían rebasar los 350 mm.

A esto se suman rachas de viento de 90 a 110 km/h y oleaje de 4 a 6 metros en el litoral veracruzano y de hasta 4 metros en la costa tabasqueña, afectando severamente a municipios como Cárdenas y Paraíso.

La Comisión Nacional del Agua mantiene estricto monitoreo del sistema Grijalva y reporta presas en Veracruz y Oaxaca que superan el 100 por ciento de su capacidad, vertiendo excedentes libremente.

En Veracruz, el municipio de Álamo inició la recuperación tras el anegamiento de 1,590 viviendas. Paralelamente, la CFE alcanzó un 90 por ciento de avance en el restablecimiento del servicio eléctrico.