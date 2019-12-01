Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 13:16:50

Ciudad de México, México, A 29 de noviembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera tormenta invernal comienza a perder fuerza, lo que permitirá una mejoría gradual en las condiciones del clima. Sin embargo, el frente frío número 9 ingresará este domingo por el norte y noreste de México, provocando un nuevo descenso de las temperaturas.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este domingo?

La CNPC informó que se esperan diferentes niveles de lluvia en el territorio nacional:

Lluvias muy fuertes: Yucatán y Quintana Roo.

Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes: Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche.

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche. Chubascos: Veracruz y Chiapas.

Además, se pronostican rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como durante la noche en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El descenso de temperaturas se sentirá principalmente durante las mañanas en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

También existe posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas montañosas ubicadas a más de 2 mil 800 metros de altura, en el Estado de México, Puebla y Veracruz.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó:

Utilizar ropa abrigadora y vestirse en varias capas.

Cubrirse la boca y la nariz al salir de lugares cálidos.

Tomar suficientes líquidos y consumir frutas.

Prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

Mantener puertas y ventanas protegidas para evitar la entrada de aire frío.

En caso de utilizar calentadores, se recomienda revisar que funcionen correctamente y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades también pidieron tomar precauciones para evitar accidentes e inundaciones durante las precipitaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No tirar basura en calles, coladeras, barrancas o cauces de agua.

Reducir la velocidad al conducir y mantener distancia entre vehículos.

Encender las luces del automóvil durante las lluvias.

No intentar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Asegurar objetos como láminas, macetas y tinacos que puedan caer por los fuertes vientos.

Alejarse de árboles, muros y anuncios publicitarios que puedan desprenderse.

La CNPC pidió mantenerse informados mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil para prevenir accidentes y proteger a las familias.