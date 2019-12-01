Pronostican vientos fuertes, lluvia y posible caída de nieve en el norte del país

Ciudad de México, a 7 de febrero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte de México, asimismo, existirán condiciones para la caída de nieve/aguanieve durante la noche en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Además, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente y sur de México, incluido el Estado de México.
Igualmente, se indicó que prevalecerán temperaturas frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central en horas nocturnas y matutinas.
Pronóstico de lluvias para hoy 07 de febrero:
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.
Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango.
Pronóstico de temperaturas mínimas:
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.