Pronostican lluvias puntuales fuertes en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 07:10:47
Ciudad de México, a 10 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el monzón mexicano originará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora; e intervalos de chubascos en Chihuahua.

Además, el frente frío 2 en el noreste de México generará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas; puntuales fuertes en Nuevo León; y chubascos en Coahuila. Se prevé que al final del día, dicho frente se desplace hacia el norte del golfo del golfo de México, dejando de afectar al país.

Por otra parte, un canal de baja presión ocasionará  lluvias puntuales intensas en Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.

Pronóstico de lluvias para este 10 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Puebla (norte y sureste), Tamaulipas (este y sur), Veracruz (norte y sur), Tabasco (oeste y sur), Guerrero (centro y este), Oaxaca (norte, este y suroeste) y Chiapas (norte, sur y oeste).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua y Coahuila.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • de 40 a 45 °C: Sonora.
  • De 35 a 40 °C: Baja California (este), Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit (norte), Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Durango, Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Jalisco, Colima, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (centro y sur).
