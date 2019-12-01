Pronostican lluvias fuertes y calor extremo este fin de semana

Ciudad de México, a 11 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacionaly un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte,originarán lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noreste del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (norte); así como rachas de viento, con posible formación de torbellinos en Chihuahua (este y noreste) y Coahuila (norte y oeste).

Además, canales de baja presión en el interior del país provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Por otra parte, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (sur y oeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y este), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y costa).

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de abril:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte y noreste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (norte y sur), Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (norte), Tlaxcala (norte), Puebla (norte) y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas: