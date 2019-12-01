Pronostican lluvias fuertes en varios estados

Ciudad de México, a 17 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que los remanentes de la tormenta tropical “Mario” generarán fuertes rachas de viento y lluvias fuertes en la península de Baja California.
De igual forma, el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa.
Por otra parte, una zona de baja presión se intensificará al suroeste de Colima y Michoacán y propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional; así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Pronóstico de lluvias para el 17 de septiembre:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte y sur).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero.