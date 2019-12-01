Pronostican lluvias fuertes en noreste, oriente y sureste de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 07:43:46

Ciudad de México, a 24 de diciembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en las próximas 72 horas, se espera que un canal de baja presión origine chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste de México.

Además, se prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhortó a la población a mantenerse informada y reforzar las medidas preventivas ante el citado pronóstico.

De igual forma, en el análisis del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se apuntó que ocurrirán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Veracruz, Oaxaca y Chiapas y el viernes lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chiapas.