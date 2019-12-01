Ultiman en Culiacán a presunto operador de célula de los hijos de Joaquín Guzmán; EEUU ofrecía un mdd de recompensa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 08:17:12

Culiacán, Sinaloa, a 24 de diciembre 2025.- Alan Gabriel Núñez Herrera, identificado como operador del grupo criminal dirigido por los hijos de Joaqupin Guzmán Loera, fue ultimado a tiros en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, según confirmaron fuentes de seguridad.

Dicho hombre era buscado por autoridades de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que lo señalaban por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto tenía actividades en distintos puntos del país, entre ellos Sinaloa, Cancún y San Luis Río Colorado.

Por lo anterior, la Unión Americana había incluido su nombre en una lista de objetivos prioritarios y ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura.

En el cartel difundido por la agencia se advertía que era requerido por conspiración para importar y distribuir fentanilo en territorio estadounidense.