Agente del C5 salva la vida de un recién nacido en emergencia

Agente del C5 salva la vida de un recién nacido en emergencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 11:07:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.- Una operadora del C5 Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindó indicaciones de primeros auxilios a familiares de un bebé con complicaciones respiratorias; maniobras de atención inmediata que lograron preservar su vida para posteriormente recibir atención especializada.

El trabajo realizado por la agente de la línea 911 Emergencias fue fundamental. Gracias a su capacidad de respuesta, proporcionó asistencia oportuna mediante instrucciones precisas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el arribo de las unidades de auxilio.

Posteriormente, paramédicos llegaron a la vivienda ubicada en la colonia Villas del Real para estabilizar al paciente y trasladarlo a un hospital local, donde continuó bajo supervisión médica especializada.

El personal especializado del C5i Michoacán se encuentra permanentemente alerta para brindar auxilio. A través de las líneas 911 Emergencias y 089 Denuncia Anónima, se garantiza atención profesional las 24 horas del día.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Agente del C5 salva la vida de un recién nacido en emergencia
Grupos criminales imponen cobros de piso a madereros de Zinapécuaro
Ultiman en Culiacán a presunto operador de célula de los hijos de Joaquín Guzmán; EEUU ofrecía un mdd de recompensa
Detienen a familiares de hijo del Joaquín Guzmán Loera; señalados como operadores de célula criminal
Más información de la categoria
'Súper peso' da regalo navideño y se mantiene por debajo de las 18 unidades por dólar
Ultiman en Culiacán a presunto operador de célula de los hijos de Joaquín Guzmán; EEUU ofrecía un mdd de recompensa
Detienen a familiares de hijo del Joaquín Guzmán Loera; señalados como operadores de célula criminal
Plan Michoacán: Zamora vive racha mortal en diciembre; suma 15 asesinatos, cinco mujeres
Comentarios