Choca camión repartidor de Coca Cola en Morelia, Michoacán; destroza varios vehículos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 11:47:43
Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el choque de un camión repetidor de Coca Cola contra varios vehículos, hechos registrados en el Periférico Paseo de la República de esta capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en la referida vialidad, a la altura de la colonia Lago I, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes encontraron chocado el referido camión contra varios vehículos.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento personal del área de Peritos de Tránsito para deslindar responsabilidades.

