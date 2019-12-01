Plan Michoacán: Zamora vive racha mortal en diciembre; suma 15 asesinatos, cinco mujeres

Zamora, Mich., a 23 de diciembre de 2025.- Luego del asesinato a manos del crimen organizado de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, aquí en Michoacán, el 1 de noviembre y que cimbró al Estado Mexicano, el 9 del mismo mes, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que “Michoacán no estaba solo” y ordenó el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional y mil 781 de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana; 43 días después, poco ha cambiado y los grupos criminales, agazapados, mantienen su presencia letal en los municipios de la entidad y uno de ellos es Zamora, que diciembre, ocupa el primer lugar estatal en homicidios dolosos con 15 casos, entre ellos el de 5 mujeres; 20 municipios más, también registran asesinatos en el mes doce del año.

Así, después de Zamora, el municipio con mayor número de homicidios dolosos, es Uruapan con 10, Apatzingán 7, Coahuayana con 6, Morelia con 6, Aguililla con 3, Cotija con 3, Maravatío 3, Tangancícuaro con 2, Tarímbaro 2, Tlalpujahua 2.

Los municipios que concentran al menos un caso, son Contepec, Gabriel Zamora, Zitácuaro, Cuitzeo, Tangamandapio, Ziracuaretiro, Buenavista, Aquila, Ario, Madero.

Zamora

La racha de violencia homicida en el municipio de Zamora, comenzó el 2 de diciembre cuando en el Fraccionamiento Monte Olivo, se registró una agresión armada con saldo de un hombre y una mujer sin vida; las víctimas fueron identificadas como Rafael R., de 45 años de edad, de ocupación mecánico y Martina V., R., de 55 años de edad.

El día 5, en un predio rústico cercano a la localidad de Canindo en la periferia del municipio, fueron localizados restos óseos carcomidos, a espaldas de la empresa Agrícola Valle de Zamora, donde al inspeccionar la zona, los uniformados observaron las partes óseas en un área incinerada.

El sábado 6 el cadáver de un hombre fue localizado semienterrado en un predio, de la colonia Salinas de Gortari; la víctima vestía pantalón de mezclilla de color negro, tenis negros, playera blanca y chamarra azul.

El domingo 7 un vendedor de nieves fue asesinado a balazos en los momentos que realizaba su labor a bordo de su moto-triciclo, en la colonia Miguel Regalado de la ciudad; fue identificado como Jesús P., de 37 años de edad, vecino de la colonia Linda Vista.

Ese mismo domingo, pero por la noche, se registró un ataque armado dentro de una vivienda del Fraccionamiento Villas de San José con saldo fue de tres mujeres sin vida; los paramédicos confirmaron el deceso de las hermanas Karina Guadalupe y Aneli B., de 30 y 24 años de edad, además auxiliaron a Edith S., C., de 28 años, que fue canalizada a un nosocomio, pero falleció a bordo la ambulancia.

El lunes 8 el cadáver un hombre que presentaba huellas de violencia, fue localizado a un costado de un camino de terracería, en la periferia de este municipio; la víctima no fue identificada.

El jueves 11, en un camino de terracería, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia e impactos de bala; la víctima fue hallada en el camino que conduce del Libramiento Sur a la comunidad de Chaparaco, tenía varios impactos de bala y los ojos vendados.

El lunes 15 una mujer que aparentemente se dirigía a realizar sus labores cotidianas, fue asesinada a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, casi frente a la Unidad Deportiva "Lázaro Cárdenas".

Ese mismo lunes delincuentes armados persiguieron a un adolescente y al darla alcance, lo asesinaron a balazos en las inmediaciones del Fraccionamiento Villas Las Flores; fue identificado como Cristopher Juan M., de 17 años de edad.

El sábado 20 otro joven fue asesinado a balazos en la vía pública de la colonia Valencia Segunda Sección; fue reconocido como Jesús Eduardo A., E., de 18 años de edad.

También ese sábado el cadáver de un hombre que presentaba impactos de bala en la cabeza, fue localizado en un predio de la colonia Ejidal Sur; el ahora occiso estaba cubierto con una lona de color azul y no fue identificado.

El domingo 21 por la madrugada, sujetos armados ingresaron a una funeraria y asesinaron a balazos a un hombre que se encontraba dormido en un sillón; fue identificado como Luis Manuel M., de 28 años de edad. En el lugar del crimen, se encontraban velando al joven que fue ejecutado un día antes en la colonia Valencia Segunda Sección.

Plan Michoacán

Los municipios a los que se desplegaron los militares del Plan Michoacán incluyen:

Apatzingán

Reyes de Salgado

*Zamora*

Jacona

Morelia

Zitácuaro

Maravatío

Uruapan

Sahuayo

Nuevo San Juan Parangaricutiro

Villa Madero

Buenavista Tomatlán

Parácuaro

Múgica