Muere en un hospital de Buenavista, Michoacán, joven que volcó con su camioneta 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 11:35:38

Buenavista, Michoacán, a 24 de diciembre 2025.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta localidad, un joven de 29 años perdió la vida, ello a consecuencia de las lesiones que sufrió tras volcar con su camioneta.

Sobre las causas que desencadenaron en la muerte de Jonathan Joel “N”, de 29 años, se informó que este viajaba a bordo de su camioneta sobre la carretera Zimanca-Pinzándaro.

En un momento determinado, por causas no precisadas, el joven perdió el control de su camioneta y se volcó.

A consecuencia del percance fue llevado a un hospital en donde debido a las lesiones que sufrió, perdió la vida.