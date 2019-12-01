Detienen a familiares de hijo del Joaquín Guzmán Loera; señalados como operadores de célula criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 07:25:40

Guadalajara, Jalisco, a 24 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a Mario Alfredo Lindoro y Mario Lindoro Elenes, cuñado y suegro respectivamente del líder criminal Iván Archivaldo Guzmán, quien es hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Los dos hombres fueron capturados en el estado de Jalisco y son señalados de ser operadores financieros de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que los arrestos se llevaron a cabo en dos acciones distintas.

Los operativos fueron encabezados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“En dos acciones en los estados de Sinaloa (norte) y Jalisco (occidente) (…) detuvieron a cuatro personas, uno de ellos identificado como líder de un grupo delictivo y dos más como operadores financieros de un grupo criminal”, detalló la nota.

De igual forma, se agregó que en la entidad mencionada, las fuerzas federales ejecutaron órdenes de cateo en dos domicilios del municipio de Zapopan, en las localidades de Bajío Zapopan y Vallarta Universidad.

En dichos sitios se capturó a dos hombres, uno de 44 años y otro de 69 años, identificados como el cuñado y suegro de Archivaldo Guzmán, respectivamente, y descritos por la autoridad como “operadores financieros de un grupo delictivo”.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron “cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos”, según el comunicado oficial.