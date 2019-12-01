'Súper peso' da regalo navideño y se mantiene por debajo de las 18 unidades por dólar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 09:20:04

Ciudad de México, a 24 de diciembre 2025.- El peso mexicano ligó cuatro jornadas con ganancias por lo que se colocó en 17.92 unidades por dólar.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambió avanzó un 0.37 por ciento respecto a la divisa estadounidense, cifras no vistas desde julio de 2024, principalmente impulsado por el debilitamiento del billete verde.

Además, según datos oficiales del banco central, la moneda nacional cotizó hasta un mínimo de 17.91 y un máximo de 17.94 unidades.

El peso mantiene una racha positiva frente al dólar desde el pasado 18 de diciembre, cuando se apreció un ligero 0.07 por ciento, con lo que acumuló un avance del 0.55%.

Cabe señalar que, en lo que va del mes de diciembre, el peso mexicano suma una ganancia del 2.1 % frente al dólar y en todo el año acumula un alza del 14.2 %.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriella Siller, comentó que “la apreciación del peso se debió al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.33 %, de acuerdo con su índice ponderado, tocando un mínimo no visto desde el pasado 3 de octubre”.