Grupos criminales imponen cobros de piso a madereros de Zinapécuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 08:41:04

Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.- Entre 300 y mil 500 pesos son las cantidades económicas que presuntos integrantes de grupos delictivos exigen a madereros de la región de Zinapécuaro, Michoacán.

Ciudadanos de la mencionada zona denunciaron que células delictivas les exigen pagos obligatorios por cada metro cúbico de madera extraída, lo que pone en riesgo la subsistencia de la industria local.

"La situación es compleja porque ahora están solicitando un apoyo de cuota de piso por metro cuadrado. Los reunieron para exigirles su participación y apoyo; es obligarlos a pedirles una cuota por metro cuadrado de madera que ellos extraigan, ya sea con marca que la marca es lo que respalda la compra de manera legal, les están cobrando entre 300 pesos por metro cuadrado de rollo y mil,500 pesos por metro de madera larga por millar de madera", narró el denunciante.

Los afectados señalan que, al cubrir las cuotas establecidas, el margen de ganancia se anula, obligándolos a trabajar esencialmente para los grupos criminales.

Señalaron que la situación se agrava debido a que estos grupos han asegurado el control de las principales zonas boscosas de la región, incluyendo áreas clave como Los Azufres, impidiendo incluso que los propietarios legítimos ingresen a sus propias tierras sin permiso previo.