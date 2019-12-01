Pronostican lluvias fuertes en gran parte del país

Ciudad de México, a 14 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 44 sobre el noroeste del país ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte); y chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Dichas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.
Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).
Pronóstico de lluvias para el 14 de abril de 2026:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Michoacán (centro y oeste) y Guerrero (noroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Coahuila (este), Nuevo León (este), Durango (este y oeste), Zacatecas (norte y sur), Tamaulipas (centro y oeste), Colima (este), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (centro y sur), Campeche (costa) y Yucatán (suroeste).
- De 30 a 35 °C: Chihuahua (este y suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.