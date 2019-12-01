Pronostican lluvias fuertes, bajas temperaturas y nieve

Pronostican lluvias fuertes, bajas temperaturas y nieve
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:14:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío  se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, lo que propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de precipitaciones puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Al mismo tiempo, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de enero de 2026:

  • Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.
  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco.
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:

  • De -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.
  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Identifican a motociclistas muertos en el accidente de la Siglo XXI
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
SSPC impulsa la identidad cultural con concurso de juguete tradicional en centros penitenciarios
Más información de la categoria
Profeco iniciará procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS
Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026; fue en Michoacán
Sheinbaum solicita a Corea del Sur que BTS haga más conciertos en México
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
Comentarios