Pronostican lluvias fuertes, bajas temperaturas y nieve

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, lo que propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de precipitaciones puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Al mismo tiempo, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.
Pronóstico de lluvias para hoy 26 de enero de 2026:
- Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco.
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:
- De -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.