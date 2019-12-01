Pronostican lluvias fuertes, bajas temperaturas y nieve

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:14:24

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, lo que propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de precipitaciones puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Al mismo tiempo, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de enero de 2026:

Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

: Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Tabasco.

: Tabasco. Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Campeche.

: Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

: Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).

: Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento). Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: