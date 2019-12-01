Pronostican lluvias en gran parte del país y ola de calor persistente en el centro y sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 07:28:13

Ciudad de México, a 7 de abril 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío 43 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste del país, en donde generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como muy fuertes en Chiapas.

Otra parte, un canal de baja presión en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para el martes 7 de abril de 2026:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas.

: Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Oaxaca.

: Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

: Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: