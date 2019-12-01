Pronostican lluvias en gran parte del país y ola de calor persistente en el centro y sur

Ciudad de México, a 7 de abril 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío 43 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste del país, en donde generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como muy fuertes en Chiapas.
Otra parte, un canal de baja presión en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana.
Pronóstico de lluvias para el martes 7 de abril de 2026:
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.