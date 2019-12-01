Pronostican frío y fuertes vientos en varios estados

Ciudad de México, a 2 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se registrarán fuertes rachas de viento y frío en varios estados del país.
A través de un comunicado oficial, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apuntó que el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.
Además, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Pronóstico de lluvias para el 2 de enero de 2026:
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
De 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo).
Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:
De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.