Pronostican bajas temperaturas y lluvias en gran parte del país

Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 26 adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos.
No obstante, el frente frío 27 ingresará sobre el noroeste del país y propiciará rachas de viento de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, así como chubascos en Baja California.
A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.
Pronóstico de lluvias para el 5 de enero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Guerrero y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.
- De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).
Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.