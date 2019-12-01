Pronostican bajas temperaturas y lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 07:15:27

Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 26 adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos.

No obstante, el frente frío 27 ingresará sobre el noroeste del país y propiciará rachas de viento de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, así como chubascos en Baja California.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para el 5 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Guerrero y Oaxaca.

Baja California, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Michoacán y Guerrero. De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: