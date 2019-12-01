Pronostican ambiente caluroso en gran parte del país

Pronostican ambiente caluroso en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 07:28:53
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Ciudad de México, a 26 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se espera calor en gran parte del país.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, propiciarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones; además de lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco.

No obstante, prevalecerá  una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el noroeste de México, que mantendrá cielo despejado y sin lluvia, así como ambiente de calor a muy caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para el 26 de marzo de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Tabasco.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Morelos, Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves:

  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Michoacán.
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