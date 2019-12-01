Pronostican altas temperaturas predominantes en gran parte del país

Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas superiores a 30 °C, en 26 entidades de la República Mexicana, además de baja probabilidad de lluvias.
Además, el frente frío 34 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional, asociado con una vaguada en altura, lo cual propiciará un refrescamiento de las temperaturas, así como vientos fuertes con posibles tolvaneras en las regiones mencionadas.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de febrero:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Veracruz.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.