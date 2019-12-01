Pronostican altas temperaturas predominantes en gran parte del país

Pronostican altas temperaturas predominantes en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 10:20:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas superiores a 30 °C, en 26 entidades de la República Mexicana, además de baja probabilidad de lluvias.

Además, el frente frío 34 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional, asociado con una vaguada en altura, lo cual propiciará un refrescamiento de las temperaturas, así como vientos fuertes con posibles tolvaneras en las regiones mencionadas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de febrero:

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Veracruz.

  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas:

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala.

  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En accidente vehicular en Uruapan, Michoacán, muere motociclista 
En Uruapan, Michoacán aprehende la Guardia Civil a presunta “tiradora” de sustancias ilícitas
Con 25 nuevos operadores, Fortalecen la capacidad de respuesta del 911 en las 11 subdirecciones regionales del estado
Tras cateo en Nahuatzen, Michoacán, detienen a tres y aseguran varias dosis de estupefacientes
Más información de la categoria
Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla
Exsecretario de seguridad de Michoacán y exfuncionario de finanzas, prófugos en Argentina y EEUU por trama de Silvano Aureoles: Busca FGR su extradición
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Comentarios