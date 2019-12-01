Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 21:26:39

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026.- Luego de detectar el incumplimiento de las medidas correctivas impuestas en agosto de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el traslado de nueve delfines que permanecen bajo resguardo en el recinto conocido como Dolphin Connection Cancún, en Quintana Roo.

Tras una inspección, la dependencia encontró que el establecimiento incumplió cinco de las seis medidas establecidas en agosto, mientras que la restante solo registró un cumplimiento parcial.

Por otra parte, la reubicación de los ejemplares se realizará en un corral marino que cuente con las condiciones de seguridad necesarias, así como manejo y atención veterinaria especializada de acuerdo con sus necesidades.

Asimismo, la empresa deberá presentar un plan de estabilización y preparación de los delfines, proponer a los especialistas u organizaciones que participarán en el proceso y demostrar que el sitio al que serán trasladados cumple con los requisitos técnicos necesarios.