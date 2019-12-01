Primeros viajes en el teleférico de Uruapan serán gratis: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 17:02:28

Uruapan, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- Los viajes en el teleférico de Uruapan serán gratuitos los primeros dos días de operación, es decir el 18 y 19 de abril, anunció la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

El anuncio se dio a conocer durante la última supervisión del teleférico, que fue encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien remarcó que este medio de transporte es un acto de justicia social que revolucionará la movilidad en el municipio.

Al realizar el primer recorrido por el sistema de transporte aéreo, Gladyz Butanda subrayó que también se tiene prevista la entrega gratuita de tarjetas a estudiantes de nivel básico y medio superior, con la finalidad de incentivar el aprovechamiento y desarrollo educativo de la población uruapense.

Esta entrega forma parte de la distribución de 100 mil tarjetas que el Gobierno de Michoacán otorgará en Uruapan a partir del 10 de abril para apoyar a la economía de las familias.

Finalmente, subrayó que el sistema teleférico cuenta con la certificación internacional de la empresa alemana TÜV SÜD, la cual avala los más altos estándares de seguridad y garantiza su correcta operación para el bienestar de las y los usuarios.