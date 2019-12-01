Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 09:56:19

Ciudad de México. A 26 de noviembre 2026.- La primera tormenta invernal de la temporada llegará al occidente de México este jueves 26 de noviembre, provocando lluvias intensas en varias entidades y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, también se esperan bajas temperaturas, fuertes rachas de viento y lluvias en gran parte del país.

¿En qué estados lloverá este jueves?

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas.

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Sonora

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

¿Dónde podría nevar o caer aguanieve?

Durante la noche de este jueves existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas previstas serán:

35 a 40 °C: Guerrero, costa de Oaxaca y costa de Chiapas.

30 a 35 °C: Michoacán.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan valores de 0 a 5 °C en zonas serranas de Jalisco, Colima, Michoacán y otras entidades del centro del país.

Además, se pronostica un evento de Norte con rachas de viento de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Qué se espera para este viernes?

La primera tormenta invernal continuará desplazándose sobre el occidente del territorio nacional, con pronóstico de: