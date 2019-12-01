Ciudad de México. A 26 de noviembre 2026.- La primera tormenta invernal de la temporada llegará al occidente de México este jueves 26 de noviembre, provocando lluvias intensas en varias entidades y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, también se esperan bajas temperaturas, fuertes rachas de viento y lluvias en gran parte del país.
¿En qué estados lloverá este jueves?
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato.
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Estado de México
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas.
Chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Tabasco.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sonora
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo.
¿Dónde podría nevar o caer aguanieve?
Durante la noche de este jueves existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Temperaturas y vientos
Las temperaturas máximas previstas serán:
- 35 a 40 °C: Guerrero, costa de Oaxaca y costa de Chiapas.
- 30 a 35 °C: Michoacán.
En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan valores de 0 a 5 °C en zonas serranas de Jalisco, Colima, Michoacán y otras entidades del centro del país.
Además, se pronostica un evento de Norte con rachas de viento de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
¿Qué se espera para este viernes?
La primera tormenta invernal continuará desplazándose sobre el occidente del territorio nacional, con pronóstico de:
- Lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero.
- Lluvias intensas en Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México.
- Descenso de temperaturas en las regiones de la Mesa del Norte y Mesa Central.
- Posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del centro del país.