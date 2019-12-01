Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 17:48:03

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- Las condiciones meteorológicas en Michoacán se han visto afectadas por el ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada, que ha provocado lluvias y un descenso en las temperaturas, principalmente en zonas de la entidad donde también se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias torrenciales en regiones del oeste y sur del estado, con acumulaciones de entre 150 y 250 milímetros, además de temperaturas mínimas de entre cero y cinco grados Celsius en zonas serranas.

El fenómeno meteorológico también podría estar acompañado de descargas eléctricas y granizo, por lo que existe riesgo de inundaciones, encharcamientos y otras afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del sistema, tomar precauciones al transitar por zonas con lluvia y abrigarse ante el descenso térmico, especialmente durante la noche y madrugada.