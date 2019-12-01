Prevén cuatro movilizaciones este martes en la CDMX; podrían afectar la circulación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 08:50:06
Ciudad de México, 10 de marzo del 2026.- Autoridades capitalinas informaron que este martes 10 de marzo se prevén al menos cuatro concentraciones y actividades públicas en distintos puntos de la Ciudad de México, las cuales podrían generar afectaciones a la circulación vehicular.

La primera movilización está programada a las 12:00 horas, cuando el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México acudirá a instalaciones de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).

Posteriormente, a las 14:00 horas, el colectivo No Más Presos Inocentes se concentrará en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Más tarde, a las 18:00 horas, integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX realizarán una asamblea general en el Mercado Martínez de la Torre.

Además, durante el día el movimiento 40 Días por la Vida llevará a cabo vigilias de oración en distintas sedes de la Fundación Marie Stopes México, ubicadas en Pedregal, Roma, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan.

Autoridades recomendaron a automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, ya que estas actividades podrían provocar congestionamientos en las zonas donde se desarrollarán.

