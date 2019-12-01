Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 11:19:20

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2026.- Se prevé aumente el monto recibido por los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para el año 2027, debido a la inflación, sin embargo, dicha información aún no se ha confirmado.

Al corte de esta edición el apoyo para los adultos mayores es de 6 mil 400 pesos bimestrales y se espera que llegue a ser de 6 mil 600 o 6 mil 700 pesos cada dos meses.

Según expertos, antes de ser aprobada y confirmada, la cifra debe establecerse en las Reglas de Operación publicadas por la Secretaría de Bienestar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que aún no son montos oficiales.

Por su parte, la Secretaría del Bienestar federal (Sedebi) recomendó a los beneficiarios verificar los anuncios en sus canales para conocer la cantidad y la fecha del próximo depósito de los recursos.