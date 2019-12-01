Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 09:47:11

Puebla a 22 de noviembre de 2026.- Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde del sábado 21 de noviembre en Lomas de Angelópolis III, en Santa Clara Ocoyucan, Puebla. Una de las víctimas fue identificada de manera preliminar como Juan Pablo Quintero Navidad, señalado como presunto sobrino de Rafael Caro Quintero.

El ataque ocurrió sobre el bulevar de los Lagos, en el cruce con bulevar Morelia, afuera del clúster Parque Michoacán y cerca de unas canchas de pádel.

Tras escuchar las detonaciones, habitantes de la zona solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Al sitio acudieron policías estatales y municipales, así como paramédicos, quienes confirmaron que ambos hombres habían perdido la vida por impactos de arma de fuego.

La segunda víctima fue señalada como un exmilitar que presuntamente trabajaba como escolta de Quintero Navidad.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, incluida la recolección de indicios balísticos y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de las víctimas ni el móvil del doble homicidio. Tampoco se reportan personas detenidas.