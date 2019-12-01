Presidente de Suiza llega a México para fortalecer la relación bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 20:12:53

Ciudad de México, 6 de julio de 2026.- La tarde de este lunes llegó a la Ciudad de México el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, acompañado de su esposa, Caroline Merotto, como parte de una visita oficial para fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre México y Suiza.

A su llegada, fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien le dio la bienvenida en representación del Gobierno de México.

Como parte de su agenda, el mandatario suizo sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles 8 de julio en Palacio Nacional, donde abordarán temas relacionados con el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre ambos países.

Asimismo, Parmelin visitará diversas empresas y se reunirá con representantes de compañías suizas establecidas en México, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones y ampliar la cooperación científica entre ambas naciones.