Presidente de Suiza llega a México para fortalecer la relación bilateral

Presidente de Suiza llega a México para fortalecer la relación bilateral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 20:12:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 6 de julio de 2026.- La tarde de este lunes llegó a la Ciudad de México el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, acompañado de su esposa, Caroline Merotto, como parte de una visita oficial para fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre México y Suiza.

A su llegada, fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien le dio la bienvenida en representación del Gobierno de México.

Como parte de su agenda, el mandatario suizo sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles 8 de julio en Palacio Nacional, donde abordarán temas relacionados con el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre ambos países.

Asimismo, Parmelin visitará diversas empresas y se reunirá con representantes de compañías suizas establecidas en México, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones y ampliar la cooperación científica entre ambas naciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lluvias provocan inundaciones y complicaciones viales en distintos puntos de Morelia
Asaltan y hieren con arma blanca a un taxista en la colonia El Vergel en Celaya, Guanajuato
Habilitan un carril en la Autopista Siglo XXI tras deslave cerca del Puente Infiernillo
Refuerzan vigilancia en zonas de riesgo tras intensas lluvias en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Más información de la categoria
Torres Piña consolida el liderazgo en la carrera por la candidatura de la Alianza Morena
Acepta “El Mayo” Zambada que enfrentará prisión de por vida y pide cumplir condena en un centro médico
A 16 años del asesinato de Hugo Alfredo Olivera Cartas, la impunidad persiste en uno de los crímenes más emblemáticos contra la prensa en Michoacán
Suspenden a policía de Querétaro tras presunta agresión a ciudadano durante festejos deportivos
Comentarios