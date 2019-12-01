Presentan diputados denuncia en contra de Cabeza de Vaca por huachicol fiscal ante la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 21:16:58

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de diciembre de 2025.- El presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, así como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentaron una denuncia en contra del exgobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y delitos relacionados con hidrocarburos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la denuncia se detalla que el exfuncionario estableció una red de retenes para extorsionar a transportistas y permitir el tráfico de hidrocarburos, mejor conocido como “huachicol fiscal”.

Además el diputado Prieto Herrera, indicó quen discha operaciones participaban elementos del Grupo de Oprecaiones Especiales (GOPEs), de la Policía Estatal.

“Básicamente extorsionaban a transportistas y hacían atribuciones que no le correspondían, como todo el material que venía según de manera ilegal, entraba a México, ellos lo confiscaban, cuando ustedes saben que no tienen esas atribuciones, para eso están las aduanas".

Además dijo que durante el mandato de Cabeza de Vaca, solamente se llevó a cabo un operativo para combatir el paso de ferrotanques con combustible, presuntamente robado y no se repitió más.

“Ellos en su momento hicieron mucho ruido porque habían confiscado 200 mil litros de huachicol en una sola ocasión, después de allí ya no volvieron a asegurar ningún ferrotanque y es donde entra también la duda porque ya no hubo más detenciones en el tema de ferrotanques".

Tras presentar la denuncia, arribaron a la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), donde sostuvieron una reunión privada con el presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz.

Al salir indicaron que llevaron 100 mil firmas recabas en varios municipios de Tamaulipas, con la finalidad de exigir que se agilice la revisión del proyecto.

“Le expusimos todo el caso al ministro presidente, nos comentó que se va a dar el análisis correspondiente, para que en su momento se llegue a la mejor decisión aquí en la SCJN y, estoy seguro que la justicia va a llegar a Tamaulipas”.