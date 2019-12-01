Presenta Harfuch resultados en seguridad ante la Cámara de Diputados

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión privada con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, en la que les presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Además afirmó que, gracias al despliegue de operativos focalizados en zonas de alta incidencia delictiva y al trabajo conjunto entre la Federación, los estados y los municipios, el homicidio doloso disminuyó en al menos 23 entidades, con una reducción del 32 por ciento en el promedio diario de este delito, equivalente a 27 homicidios menos por día, esto comparado con la cifra correspondiente a septiembre de 2024.

También indicó que se han asegurado 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país, se localizaron y clausuraron casi 2,000 tomas clandestinas en este año.

Con la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la línea 089 ha ayudado a realizar la denuncia, al recibir más de 59 mil llamadas; fueron detenidas aproximadamente 400 personas y se han iniciado 2 mil carpetas de investigación en 19 entidades del país por este delito.

Asimismo, con la coordinación con las autoridades locales, se ha logrado la detención de más de 35 mil personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de 18 mil 274 armas de fuego.

Se ha realizado el aseguramiento de 288 toneladas de drogas, entre ellas cerca de 4 millones de pastillas de fentanilo. En el mismo periodo, en 22 estados del país se han destruido 1,600 laboratorios y áreas de concentración utilizados para la producción de metanfetaminas.

El funcionario dijo a las diputadas y diputados federales, que aunque el tema de la seguridad, no está resuelto, con estos logros, el Gabinete de Seguridad mantiene su compromiso en seguir esforzándose por obtener mejor resultados.

Subrayó que para lograr la paz es necesaria la coordinación, la unidad, la perseverancia y el trabajo en conjunto entre Federación, estados y municipios.