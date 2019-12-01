Presenta el Gobierno de México un plan para fortalecer la soberanía energética

Ciudad de México, a 8 de abril de 2026.- El Gobierno de México delineó una ruta para reducir su dependencia energética del exterior, al presentar una estrategia que combina eficiencia, diversificación y aprovechamiento de recursos propios. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el plan durante su conferencia matutina, destacando que el objetivo central es fortalecer la soberanía energética sin descuidar el desarrollo económico ni el medio ambiente.

La propuesta contempla tres ejes principales: el uso de equipos más eficientes que reduzcan el consumo energético, el incremento en la generación mediante fuentes renovables y la explotación de reservas de gas natural en yacimientos convencionales para disminuir las importaciones. En el caso de los yacimientos no convencionales, se integrará un comité de especialistas que evaluará su viabilidad bajo criterios científicos y ambientales, con resultados previstos en un plazo de dos meses.

La mandataria señaló que el gas natural es fundamental para prácticamente todas las industrias del país, por lo que se han iniciado estudios técnicos para explorar nuevas tecnologías de extracción. En este contexto, detalló que un equipo especializado ya realizó visitas a estados como Texas y California, en Estados Unidos, así como a Canadá, con el fin de analizar experiencias internacionales. Además, anunció que el próximo 15 de abril se presentará formalmente el comité de expertos, junto con proyectos de infraestructura vinculados al sector.

Aunque aseguró que México mantiene una relación sólida con Estados Unidos y que el suministro de gas está garantizado mediante contratos vigentes, insistió en que avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética es una decisión estratégica.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que el país consume diariamente alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural. De ese total, únicamente 2 mil 300 millones son producidos por Petróleos Mexicanos, mientras que 6 mil 800 millones provienen del extranjero, lo que representa cerca del 75 por ciento del consumo nacional. En 2025, añadió, el 80 por ciento de las importaciones llegó desde Texas y el 20 por ciento desde California.

La funcionaria advirtió que esta dependencia expone al país a factores externos como fluctuaciones de precios, fenómenos climáticos, tensiones internacionales y decisiones de otros gobiernos, lo que puede afectar el desarrollo regional y la seguridad energética. Frente a ello, se busca aprovechar los recursos nacionales y aumentar la participación de energías limpias, con la meta de elevar su contribución en la generación eléctrica del 24 al 38 por ciento para 2030.

En tanto, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que los yacimientos de gas se clasifican en convencionales, donde el hidrocarburo se encuentra asociado al petróleo o como gas seco, y no convencionales, ubicados en formaciones rocosas de difícil acceso como lutitas y arenas compactas.

El funcionario señaló que México cuenta con un potencial estimado de 83 mil 138 millones de pies cúbicos en yacimientos convencionales y 141 mil 494 millones en no convencionales. De acuerdo con la planeación del sector, Pemex proyecta alcanzar una producción de 4 mil 49 millones de pies cúbicos diarios para 2030, con la posibilidad de llegar a 8.6 mil millones en la próxima década si se incorporan los recursos no convencionales.