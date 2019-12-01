Prepara la familia de Miguel Ángel Rojas una propuesta legislativa para mejorar las condiciones laborales de periodistas, a casi un año del accidente en el Festival Axe Ceremonia

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2026.- A un año de la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas durante el Festival Axe Ceremonia 2025, su caso ha impulsado la elaboración de una propuesta legislativa enfocada en mejorar las condiciones laborales del gremio periodístico. El proyecto es promovido por el Frente Nacional por las 40 Horas, en coordinación con el equipo legal de la víctima.

La iniciativa busca establecer obligaciones precisas para organizadores de eventos y empresas, particularmente en lo relacionado con la seguridad y protección de quienes ejercen labores de cobertura informativa, con el fin de evitar escenarios de riesgo derivados de condiciones laborales deficientes.

De acuerdo con los impulsores del proyecto, el fallecimiento de Rojas no puede entenderse como un hecho aislado, sino como consecuencia de un entorno de precariedad e impunidad en el que se desarrolla parte del trabajo periodístico. En ese sentido, subrayaron que la industria de espectáculos no debe sostenerse a costa de la vulnerabilidad de quienes documentan estos eventos.

El planteamiento contempla además modificaciones a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y a la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México. Una vez concluido, se prevé que sea presentado ante la opinión pública y a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien previamente ha manifestado su respaldo a reformas orientadas a fortalecer la protección laboral.

Por su parte, familiares de Miguel Ángel Rojas reiteraron su exigencia de justicia y aseguraron que continuarán con el proceso legal hasta que se sancione a los responsables. Afirmaron que, pese a los retrasos en el caso, confían en que la audiencia inicial pueda concretarse en los próximos meses y permita esclarecer las omisiones que derivaron en la tragedia.