Preocupa a ganaderos nacionales importación de ganado bovino en pie del Caribe y carne procesada proveniente de Brasil

Ciudad de México, 25 de agosto del 2025.- “Estamos preocupados por el cierre de la exportación de ganado en pie a Estados Unidos, hasta por un millón de cabezas, y por la entrada de ganado en pie y carne procesada a México, de Centroamérica, el Caribe y Brasil. En los últimos meses de este año, se tienen noticias de la importación de carne procesada, con alto riesgo sanitario para el sector pecuario mexicano”, expresaron productores de varios estados de la República.

“El verdadero problema, del que nadie habla, es que el ganado extranjero entra a México ya procesado en demasía, proveniente de Brasil. En lo que va de 2025, han ingresado a nuestro país más de 70 mil toneladas de carne en cortes, lo cual es equivalente a casi 320 mil cabezas de ganado bovino, con la consecuente invasión del mercado nacional.

Lo más grave, es que, en tan sólo tres meses: mayo, junio y julio, representa el 70 por ciento de todo lo que se importa en un año. El gobierno federal de México, tiene la responsabilidad de autorizar los permisos de importación de animales en pie y de carne procesada, sin consultar a las organizaciones de productores y, seguramente, sin tomar las medidas sanitarias correspondientes.

Como es del dominio público, a lo largo del presente año, la misma práctica de importar ganado en pie y procesado sin tomar las medidas necesarias, provocó la infestación del llamado “gusano barrenador del ganado”, con efecto negativo para la salud de la ganadería nacional, en particular de los estados del sur y sureste de nuestra República.

Señalaron los productores pecuarios de varias regiones ganaderas mexicanas, que las autoridades del país saben perfectamente que México exporta anualmente alrededor de un millón de cabezas de ganado en pie, al mercado de los Estados Unidos, con fundamento en la calidad y sanidad de la ganadería nacional.

Frente a estas condiciones, una vez que se reportó la invasión del “gusano barrenador” --en territorio mexicano-- proveniente de países de Centroamérica y el Caribe, el gobierno norteamericano dispuso el cierre de su frontera con México, hasta erradicar esa plaga.

El “gusano barrenador del ganado” corresponde a una etapa del ciclo biológico de una mosca específica. Este insecto se alimenta y reproduce en las heridas de los animales, lo cual implica gastos extra para los ganaderos y de autoridades de apoyo al sector pecuario.

Es de señalar, por otra parte, que una nación que enfrente problemas sanitarios por esta plaga, se ve afectada por el cierre de los mercados para los animales en pie y derivados pecuarios.

Desde hace más de 35 años, se erradicó esa plaga del territorio mexicano, no sin antes haber resentido fuertes daños económicos. Su presencia se extiende a otras actividades productivas y económicas, debido a que afecta en gran medida las exportaciones de ganado y sus derivados, además de otras mercancías que normalmente se exportarían.

Dicha plaga fue exterminada por la vía de la colaboración de los gobiernos de México y Estados Unidos, por la vía de un área ejecutiva, denominada Comisión México-Americana para la Erradicación de la Mosca del Gusano Barrenador del Ganado.

Entre paréntesis, podemos señalar que los gobiernos de los países señalados, unieron capitales, tecnologías y recursos técnicos y científicos, para la erradicación de otra plaga con el mismo mecanismo, pero esa de la agricultura, la “Mosca del Mediterráneo”. Hasta ahora desconocemos las razones de la desaparición de la administración pública, de esas dos instituciones, sin dejar de reconocer que deberían ser permanentes, frente a una situación de que “las plagas y enfermedades, surgen en cualquier momento. “No tienen palabra”.