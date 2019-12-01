Pospone presidente de Francia su visita a México  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 11:13:12
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2025.- La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el presidente de Francia, Emmanuel Macron pospuso su visita a México, la cual estaba programada para este año.

Fue en el mes de agosto, cuando la mandataria mexicana anunció que el líder francés tendría una visita, aunque no dio la fecha.

"Macron tiene problemas en Francia, pospuso la visita, pero la visita del primer ministro de Canadá sí está confirmada”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Los problemas a los que se estaría refiriendo la jefa del ejecutivo es a una crisis política en Francia que se desató, después de que el primer ministro francés François Bayrou, presentó un proyecto económico para 2026, en el que hay varios recortes presupuestales.

