“Por ahora no tenemos pensado una llamada”: Claudia Sheinbaum tras amagos de Trump contra México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:50:34

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no está sobre la mesa sostener una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras sus amagos sobre que “hay que hacer algo con México” tras la intervención en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo dejó en claro que México debe defender su soberanía.

“En México hay que mantenernos unidos; la defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todos”, declaró.

“Hay algunos que no, que buscan la intervención externa para fortalecerse pero eso no lleva a nada, se equivocan quienes piensan que fortaleciéndose afuera van a tener mayor presencia con el pueblo de México, no, la soberanía es algo inherente a nosotros, está en nuestra Constitución”, sentenció.

Las palabras de la mandataria mexicana se dan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagara en diversas ocasiones con su discurso de que “hay que hacer algo en México” tras la intervención en Venezuela para la captura del presidente Nicolás Maduro.