Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 20:31:03

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026.- El volcán Popocatépetl mantuvo una actividad estable durante octubre, sin cambios importantes respecto al mes anterior, de acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Durante ese periodo se registraron únicamente dos exhalaciones acompañadas de ceniza, mientras que la actividad sísmica del volcán disminuyó y las señales de movimiento interno se mantuvieron en niveles bajos.

Los especialistas también detectaron señales de calor en el interior del cráter, posiblemente relacionadas con la formación y posterior destrucción de pequeños domos de lava.

De acuerdo con el diagnóstico, se espera que en los próximos días o semanas el volcán continúe con un comportamiento similar, aunque podrían presentarse explosiones de baja intensidad y emisiones ocasionales de ceniza.

El Cenapred recordó que la actividad del Popocatépetl puede cambiar en cualquier momento, por lo que su vigilancia se mantiene las 24 horas del día durante todo el año.