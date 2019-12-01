'Polo’ se degrada pero provocará lluvias intensas en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 08:39:54

Ciudad de México, a 29 de septiembre 2026.- El huracán ‘Polo’ se degradó a categoría 1 tras tocar tierra en Baja California Sur; no obstante, continuará su avance por el noroeste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el meteoro ingresará a Sonora, en donde se debilitará debido a su interacción con una vaguada en altura y el monzón mexicano.

Sin embargo, el SMN indicó que podría generar fuertes rachas de viento, lluvias fuertes a torrenciales y oleaje elevado en estados del noroeste del país y en la península de Yucatán.

Por otra parte, la interacción de Polo con las condiciones atmosféricas favorecerá precipitaciones de intensidad considerable.