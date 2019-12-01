Policía Estatal de Querétaro obtienen 31 medallas en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2026

Policía Estatal de Querétaro obtienen 31 medallas en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 15:44:29
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Querétaro, Qro, 18 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía Estatal de Querétaro destacaron en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2026, celebrados del 11 al 17 de octubre en León, Guanajuato, donde consiguieron un total de 31 medallas en distintas disciplinas deportivas y competencias de habilidades policiales.

La delegación queretana obtuvo 14 medallas de oro, 14 de plata y tres de bronce, durante esta edición que reunió a representantes de Brasil, Perú, Estados Unidos, Pakistán, India, Guatemala, Nueva Zelanda, El Salvador, Bélgica y México como país anfitrión.

Durante esta edición, las y los elementos estatales participaron en disciplinas como powerlifting, jiu-jitsu, tactical fitness, atletismo, natación, ciclismo en distintas modalidades, tiro policial, biatlón de tiro y armwrestling, demostrando sus capacidades físicas, técnicas y deportivas frente a competidores de diferentes países.

La participación de la Policía Estatal en este encuentro internacional refleja el compromiso de sus integrantes con la preparación continua, la disciplina y el fortalecimiento de sus habilidades, aspectos que forman parte de su desarrollo integral y contribuyen al desempeño de sus funciones en beneficio de las familias queretanas.

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