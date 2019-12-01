Poder Judicial de Michoacán consolida derechos a favor de la niñez con firma de convenio con UNICEF 

Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- Con el objetivo de impulsar acciones que fortalezcan la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la impartición de justicia, el Poder Judicial de Michoacán firmó un convenio marco de colaboración con UNICEF México, signado por el magistrado presidente, Hugo Gama Coria; la representante adjunta de UNICEF en México, Maki Kato; la magistrada, Paula Edith Espinosa Barrientos; y Carlos Javier Aguilar, asesor regional de protección a la infancia de UNICEF.

El acuerdo, tramitado a través del Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Poder Judicial, establece las bases de colaboración para desarrollar programas, proyectos, investigaciones, actividades de capacitación, así como el intercambio de información y materiales especializados que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia para la niñez y adolescencia, privilegiando en todo momento el principio del interés superior de la niñez.

Entre las acciones contempladas destacan la transferencia de metodologías que faciliten el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, el diseño e implementación de estrategias para fortalecer las capacidades del personal que atiende casos en los que participan menores de edad, así como la realización de coloquios, talleres, cursos y actividades de formación para transversalizar el enfoque de derechos de la infancia en la función judicial.

El magistrado presidente, Hugo Gama Coria, señaló que este acto consolida la ruta para una justicia más cercana a niñas, niños y adolescentes, como parte de la transformación institucional, con apego al derecho internacional, a las disposiciones nacionales y locales, así como a los criterios emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Destacó que “la justicia para las infancias debe ser cercana, especializada y con pleno respeto a su dignidad”, reafirmando el compromiso de mantener el interés superior de la niñez en el centro de cada decisión judicial.

Maki Kato, representante adjunta de UNICEF en México, manifestó que esta alianza busca fortalecer las capacidades institucionales de forma sostenible, mediante la transferencia de metodologías, capacitaciones especializadas y el intercambio de mejores prácticas para una atención más adecuada, sensible y profesional, en beneficio de las infancias de Michoacán.

Por su parte, la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, expresó que para el Poder Judicial de Michoacán este convenio representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la función jurisdiccional con herramientas especializadas que mejoren los procedimientos de atención y, de esta forma, consolidar una justicia más protectora para las niñas, niños y adolescentes.

Este acuerdo refrenda el compromiso del Poder Judicial de Michoacán con una justicia más accesible, especializada y con enfoque de derechos, particularmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.